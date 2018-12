Rundgang über die Baustelle Zehntscheune

Die Sanierungsarbeiten an der Zehntscheune schreiten gut voran. Wer während des Adventsmarkts die Gelegenheit nutzte, einen Blick in das Gebäude zu werfen, weiß: Hier ist in den vergangenen Monaten viel passiert.

Dicker grauer Staub bedeckt den Boden im Erdgeschoss. Es braucht gutes Schuhwerk und einen festen Tritt, um diese Baustelle zu erkunden. Doch es ist spannend zu sehen, wie ein Gebäude mit einer so reichen Geschichte erneut für eine neue Nutzung umgebaut wird. Wobei: Dieses Mal ist es ja tatsächlich so, dass eigentlich alles, was in den vergangenen Jahrhunderten dazu gebaut wurde, nun wieder zurückgebaut wird. „Wir entfernen Schritt für Schritt im Rückwärtsgang das, was im Laufe der Jahre dazu kam“, erklärt Architekt Siegfried Locher das Vorgehen der Handwerker.

Die Zehntscheune ist eins der ältesten Gebäude in Eberhardzell. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein zweites Geschoss eingezogen und das Haus in ein katholisches Männerheim umgewandelt. Zwischenzeitlich diente das Gebäude als Krankenhaus und Altenheim. Nun kehrt die Zehntscheune zu ihrem Ursprung zurück. Nach der Sanierung soll sie wieder klar als Scheune erkennbar sein.

Wer durch die Eingangstür tritt und nach rechts blickt, sieht zuerst ein leuchtendes Buntglasfenster. Nicht sichtbar für den Besucher ist im Moment die kleinen Hauskapelle, die sich ein Stück dahinter befindet. Sie soll jedoch wieder frei zugänglich gemacht werden. „Wir haben die Absicht, so viel wie möglich von den Grundstrukturen des Gebäudes zu erhalten und dazu zählt auch die Kapelle“, erläutert der Architekt. Was neu gemacht werden muss, sind unter anderem die sanitären Anlagen, die sich in Zukunft rechts vom Eingang vor der Kapelle befinden werden.

Wer am Eingang links läuft, befindet sich direkt in dem großen Raum, der künftig für Veranstaltungen genutzt werden soll. Im Moment stehen dort noch mehrere mobile Fahrgerüste, mit deren Hilfe die Handwerker die Mauern von innen verputzen. In den Ecken stapeln sich Holzbalken. Das Haus hatte zuletzt mehrere niedrige Stockwerke mit vielen kleinen Zimmern, die die Arbeiter nun nacheinander entfernen. Das Material könne größtenteils wiederverwendet werden, so Locher. Dabei sei der Rückbau jedoch manchmal wie eine Wundertüte – man wisse nie, was man noch entdecke.

Schon jetzt lässt sich jedoch die schiere Größe des großen Raums erahnen. Es sind zwar noch nicht alle Zwischendecken entfernt. Doch wer den Hals etwas verrenkt, kann bereits den Dachfirst sehen – geschätzte zwölf Meter sind es bis dahin. Zwei Fragen kommen im Gespräch sofort auf: Wie lässt sich ein so großes Gebäude für eine Veranstaltung gut heizen? Und wie sehr wird es hallen? Die Antwort: Es wird etwas ähnliches wie eine Fußbodenheizung geben, eine Art Temperierung des Bodens. Und oben im Dachgeschoss steht eine moderne Lüftungsanlage, die die Luftzufuhr regeln wird. Das mit dem Schall ist etwas komplizierter zu erklären. Vereinfacht gesagt, werden ganz oben im Gebäude Absorberplatten eingebaut, die die Raumakustik verbessern werden.

Die Treppe, die vom Eingang aus in den ersten Stock führt, ist gut erhalten. „So eine gute Arbeit findet man heute nur noch selten“, ist Architekt Locher voll des Lobes. Die Treppe wird daher auf jeden Fall restauriert. Sie wird jedoch ein Stück nach vorne versetzt werden, um zentraler im Gebäude zu stehen.

Im zweiten Obergeschoss fällt der Blick dann sofort auf das massive Lüftungsgerät. Der große graue Block steht auf einem Podest und wartet noch still auf seinen Einsatz. Zwei Schritte nach links und der Besucher steht mitten im ersten Dachgeschoss. Licht fällt durch die neuen schrägen Gaubenfenster, die Aussicht ist beeindruckend. Rundherum heben sich die dunklen alten Holzbalken klar von den neu hinzugefügten neuen Stellen hervor. Alt trifft auf Neu und ergänzt sich doch nahezu perfekt. Der Fahrstuhl wird bis zu dieser Ebene fahren, denn hier werden sich künftig im hinteren Bereich die Garderoben für die Künstler sowie weitere Toiletten und eine Dusche befinden.

Wieder unten angekommen, erklärt Architekt Locher, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Ab Februar sollen Technik, Heizung und sanitäre Anlagen eingebaut werden. Ziel ist es, bis Ende 2019 komplett fertig zu sein. Das Problem: Es sind zu wenig Leute auf der Baustelle. Momentan arbeiten im Schnitt fünf bis sechs Handwerker regelmäßig im Gebäude. „Mehr kriegen wir einfach nicht, obwohl es Arbeit für deutlich mehr gebe.“