Rückblick auf intensives und erfolgreiches Wanderjahr

Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen im Frühjahr und Spätherbst 2021 blickte die Ortsgruppe Eberhardzell des Schwäbischen Albvereins bei Ihrer Jahreshauptversammlung auf ein intensives und erfolgreiches Wanderjahr zurück. „So spät wie im Jahr 2021 sind wir noch nie in ein Wanderjahr gestartet“, begann der Vorstand Johannes Pfarr seinen Geschäftsbericht. Bei den sechs durchgeführten Wanderungen konnte er über 110 Teilnehmer bei fast immer idealem Wanderwetter begrüßen.

Gemeinderat Hubert Schad leitete als Vertreter der Gemeinde die anstehenden Wahlen. Die Vorstände Johannes Pfarr (Vorstandssprecher), Dietmar Kiebler und Alfred Heinzler leiten ab jetzt gleichberechtigt die Geschicke der Ortsgruppe Eberhardzell. Als Ansprechpartnerin für die Albvereinshütte wurde Irmgard Wiedenmann zusammen mit Schriftführer Thomas Pfarrherr und Naturschutzwart Berthold Tessmer in ihren Ämtern bestätigt. Herbert Kiebler wurde als Beisitzer in den Albvereinsausschuss gewählt. Über eine überaus solide finanzielle Grundlage des Vereins berichtete Dietmar Kieler in seinem Kassenbericht.

Nach fünfzehn Jahren hat Wegewart Albert Kiebler sein Amt zur Verfügung gestellt. Er betreute die 32 km Wanderwege um Eberhardzell und zusätzlich noch 50 km Hauptwanderwege die auf der Gemarkung der Gemeinde Eberhardzell verlaufen. Johannes Pfarr dankte Ihm für seine gewissenhafte zuverlässige Arbeit. Seit 25 Jahren, so lange wie kein anderer seiner vierzehn Vorgänger leitetet Johannes Pfarr als Vorstand die Geschicke der Ortsgruppe Eberhardzell. Mit seiner Erfahrung bei der Vorbereitung von Veranstaltungen wie das jährlich stattfinde Hüttenwochenende und den unzähligen Arbeitseinsätzen opferte er viele Stunden für den Albverein.

Auch für das Jahr 2022 hat sich die Ortsgruppe Eberhardzell wieder viele Ziele gesteckt. Zeitnah werden die von der Gemeinde Eberhardzell, der KSK Biberach und der Raiffeisenbank Biberach gesponserten Wanderbänke auf dem Rastplatz in Boflitz aufgestellt. Bereits am 20 März findet im Brieltal bei Altsteußlingen die Märzenbecherwanderung statt.