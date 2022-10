Rössle-Bühne ist Boxring und Tanztempel zugleich

Die nächsten Aufführungen sind am 14. und 15. Oktober, jeweils um 20 Uhr, im Lichtspielhaus Riedlingen sowie am 16. Oktober um 19 Uhr im Stadttteilhaus Gaisental in Biberach. Auch im Gasthof Rössle in Füramoos folgen im November noch Aufführungen: Am 4. und 5. November, jeweils um 20 Uhr, und am 6. November, um 19 Uhr. Tickets gibt’s beim Kartenservice im Biberacher Rathaus und online unter: kulturkalender-biberach.de