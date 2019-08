Riesenpilz gefunden: So hat er den Findern geschmeckt

Von Schwäbische Zeitung

Ein 80-jähriger Rentner ist am Mittwoch gegen 17 Uhr so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht werden musste. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann einem Landwirt (47-Jahre) auf einem Wiesengrundstück beim Ortsteil Diepoldshofen zur Hand gegangen, als der Unfall passierte.

Der Landwirt war mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem angehängtem Ladewagen auf der Wiese beim Mähen, der 80-Jährige unterstütze diesen dabei, indem er ringsum die Maschine herum rechte.