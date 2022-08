RFV Eberhardzell richtet Reitturnier aus

Der Reit- und Fahrverein (RFV) Eberhardzell veranstaltet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, sein Reitturnier. An den beiden Turniertagen finden nach RFV-Angaben insgesamt 24 Dressur- und Springprüfungen sowie Reiter- und Springreiterwettbewerbe statt. Turnierstart ist am Samstag um 8.30 Uhr und am Sonntag um 7 Uhr.

Der RFV Eberhardzell erwartet auf der Reitanlage am Amselbach rund 200 Reiter. Diese kommen aus Oberschwaben, dem Allgäu, dem Bodensee- und dem Alb-Donau-Kreis sowie aus den Landkreisen Sigmaringen und Böblingen. Mehr als 400 Starts wird es laut Mitteilung in den 24 Prüfungen geben. Auf dem Programm stehen Prüfungen bis zur Klasse L und das Finale der Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises Biberach in der U18-Vielseitigkeit sowie Vielseitigkeitswettbewerbe in allen Altersklassen.

Das Turnier startet am Samstag um 8.30 Uhr mit der Dressurprüfung der Klasse A** sowie dem Stilspring-Wettbewerb (Ü18). Am Sonntag beginnt das Turnier um 7 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse A* sowie dem Stilgelände-Wettbewerb (Ü18). Danach geht es auf dem Dressurplatz mit der Dressurprüfung Kl. L*-Trense und dem Stilgelände-Wettbewerb (U18) weiter.