Rat gibt grünes Licht für Hähnchenmastställe

Der Gemeinderat Eberhardzell hat in seiner Sitzung am Montagabend für den Bau von zwei Hähnchenmastställen grünes Licht gegeben. In einer früheren Sitzung hatte der Rat das Bauvorhaben in Ampfelbronn wegen fehlender Stellungnahmen und Unterlagen der Fachbehörden abgelehnt.

Unter Einhaltung der Vorgaben hat das Landwirtschaftsamt in der nun vorliegenden Stellungnahme keine Einwendungen gegen das Bauvorhaben.

Das Vorhaben liege im privilegierten Außenbereich, sagte Hauptamtsleiterin Christine Haug bei der Vorstellung der Baumaßnahme (SZ-Bericht vom 20. Juni). Die beiden eingeschossigen Stallgebäude bei Ampfelbronn sind für jeweils rund 11000 Masthähnchen ausgelegt. „Die Mastdauer beträgt 37 Tage, dann folgt eine Woche Pause und es folgt die nächste Tranche“, führte Haug aus. Zu den Geruchsemissionen sagte Hugo Weber, Ortsvorsteher von Mühlhausen: Die Geruchsbelästigung von den Stallungen sei das eine und die Ausbringung des Mistes das andere. „Nach der Düngemittelverordnung muss der Mist innerhalb von vier Stunden in den Boden eingearbeitet sein“.

Gemeinderat Manfred Lämmle sagte, dass in einem Dorfgebiet eine höhere Emission erlaubt sei, als in einem reinen Wohngebiet „und Ampfelbronn ist Dorfgebiet“. An diese Vorgaben müsse sich die Bauherrschaft halten. Gemeinderat Hanspeter Schmid verwies auf das bisher gute Verhältnis zwischen Landwirten und Nichtlandwirten. Es habe bisher keine Probleme gegeben. Und: „Bauherrschaft, Anwohner und Ortschaftsrat Mühlhausen müssen eine gemeinsame Kompromisslösung finden“.

Es gebe keinen anderen Weg, als zuzustimmen, erklärte Bürgermeister Guntram Grabherr, „baurechtlich können wir das Vorhaben nicht ablehnen“. Mit drei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat dem Vorhaben zu.