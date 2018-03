Radler sollen nicht die Schulstraße queren müssen

Der Eberhardzeller Gemeinderat hat das Büro Wasser-Müller mit den Ingenieurleistungen für den Radweg bei den Allgaierhöfen, an der Straße zwischen Eberhardzell und Dietenwengen gelegen, beauftragt. Das sagte Bürgermeister Guntram Grabherr der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage.

Ob die Bauarbeiten noch im Herbst dieses oder erst im Frühjahr nächsten Jahres erfolgen und abgeschlossen werden, steht noch nicht fest. Mit Blick auf die hohe Auslastung der Handwerker lässt die Gemeinde womöglich ein größeres Zeitfenster, deutete Grabherr an – in der Hoffnung, so günstigere Preise zu erzielen.

Neue Route am Sportplatz vorbei

Der Landkreis Biberach hat für den außerörtlichen Abschnitt bereits eine Planung erstellen lassen. Die Ausführung ist aber Sache der Gemeinde und das Ingenieurbüro unterstützt sie dabei, von der Ausschreibung der Bauarbeiten bis zur Abnahme. Für den innerörtlichen Abschnitt verfolgt die Gemeinde eine andere Variante als bisher vorgesehen. Ziel ist, dass die Radfahrer am Sportplatz vorbei und bis zur Schule durchgehend auf der südlichen Seite der Straße bleiben. Nach bisherigem Planungsstand hätten sie, von Dietenwengen her kommend, am Ortseingang die Schulstraße queren und dann auf Höhe der Schule erneut zurück auf die andere Straßenseite wechseln müssen.

Empfehlung der Polizei

Die Polizei hatte in der Anhörung empfohlen, stattdessen den Gehweg entlang des Sportplatzes zu verbreitern und zu einem Radweg auszubauen. Diese Lösung verfolgt die Gemeinde nun und lässt diese Variante im innerörtlichen Abschnitt komplett vom Büro Wasser-Müller planen.

Mittelfristig ist angedacht, den Radweg in der anderen Richtung bis Dietenwengen weiterzuführen.