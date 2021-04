Radfahrerin kommt bei Unfall ums Leben

Eine 77-jährige Frau ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall gestorben. Gegen 18.15 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Bundesstraße 465, die 77-jährige Pedelec-Lenkerin befuhr den Ortsverbindungsweg aus Richtung Wagenhalden.

Sie wollte die Bundesstraße queren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 52-jährigen Porschefahrers, der von links kommend, in Richtung Oberessendorf fuhr. Trotz Ausweichmanöver des Autofahrers wurde die Radfahrerin erfasst. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 20.500 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Unfallgutachten an.