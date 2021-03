Radfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen hat ein Radler am Mittwoch in Eberhardzell erlitten. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Gegen 8 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Laster in der Bellamonter Straße. Dort waren Warnbaken an einer Baustelle aufgestellt und die Fahrbahn verengt. Der Lastwagenfahrer wollte in die Baustelle einfahren. Dabei fuhr er über eine Warnbake. Die kippte dadurch auf die Fahrbahn um. Ein 36-Jähriger kam mit seinem Fahrrad von hinten und konnte der umstürzenden Warnbake nicht mehr ausweichen. Nach der Kollision mit der Warnbake stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Er konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. An seinem Rennrad entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.