Die katholiscgeb Dekanate Biberach und Saulgau bieten am Samstag, 23. März, von 9.30 bis 12 Uhr im katholischen Pfarrsaal St. Maria in Eberhardzell (Hauptstraße 2) einen Praxis-Workshop für Lektoren an.

Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf und Dekanatsreferent Björn Held bieten konkrete Unterstützung sowie die Möglichkeit zum Austausch an. Geplante Themen sind: Bedeutung und Rolle des Lektors/der Lektorin, Impulse und Hilfen für einen wirkungsvollen Vortrag, neue Einheitsübersetzung und neue Lektionare, Praxisübungen in der Kirche.

Angesprochen sind Anfänger und Fortgeschrittene. Die Teilnehmer sollen das Lektionar mitbringen.