Die Polizei sucht einen Zeugen zu dem Unfall am Samstag bei Eberhardzell. Das teilt die Polizei mit. Wie berichtet, kam in der Nacht zum Samstag ein Opel gegen 1 Uhr auf der Landstraße zwischen Eberhardzell und Fischbach von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der Opel kurz vor dem Unfall ein bislang unbekanntes Auto überholt haben. Dessen Fahrer sucht nun die Polizei. Der Autofahrer wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/9630320 zu melden.Laut Polizeibericht war der Fahrer des Opel zu schnell in eine Linkskurve gefahren. Der 32-jährige Autofahrer und dessen 28-jähriger Beifahrer waren stark alkoholisiert und flüchteten zunächst. Der Beifahrer kam nach kurzer Zeit zum Unfallort zurück. Um den mutmaßlich verletzten Fahrer zu finden, setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Dieser fand den Mann in der Nähe der Unfallstelle. Der 32-Jährige versuchte nochmals zu flüchten, konnte aber von einer Streife festgenommen werden. Er wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Weil sich die Männer gegenseitig bezichtigen, das Auto gefahren zu haben, hat das Kommissariat Ermittlungen aufgenommen. Bei beiden Männern wurden Blutproben genommen. Am Auto entstand ein Totalschaden von 2000 Euro.