Pfarrer Waibel unterstützt Hospiz-Arbeit

Pfarrer Monsignore Alfons Waibel hat ein erlebnisreiches und verdienstvolles Leben als Pfarrer im Dekanat Biberach mit Heimatpfarrei Oberessendorf hinter sich. Bereits im Vorjahr beging er seine 70-jährige Priesterweihe und dieses Jahr stand sein 100-jähriger Geburtstag an, wofür er auf politischer Ebene aus der Gemeinde, dem Landkreis und dem Land Baden-Württemberg Glückwünsche erhielt, wie mitgeteilt wird.

Monsignore A. Waibel lege – wie er in einer Ansprache würdigte – sein Leben in die Hand Gottes und seine Gesundheit in die Hand zweier Frauen: seiner Haushälterin und seiner Ärztin. Er wisse, dass es nicht allen Menschen so gut gehe wie ihm. Deshalb bat er statt Geburtstagsgeschenken um eine Spende für das Hospiz „Haus Maria“ der St. Elisabeth-Stiftung in Biberach, die er noch aufstockte. Hospiz-Einrichtungsleiter Tobias Bär konnte er so einen Scheck von 1000 Euro übergeben. Damit wird die Hospiz-Arbeit unterstützt, die für Menschen in ihrer letzten Lebensphase das Erlebnis des Alltags sicherstellt.