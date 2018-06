Pausenhelfer sorgen in Eberhardzell für gutes Schulklima

An der Gebhard-Müller-Schule in Eberhardzell lernen Schüler als Pausenhelfer Verantwortung zu übernehmen und zeigen großes Engagement. Zu Beginn dieses Schuljahres wurden Viertklässler als Pausenhelfer ausgebildet. Andrea Werner, Schulsozialarbeiterin der Zieglerschen, zeigte den Grundschülern, wie ein Streit geschlichtet wird. Die Kinder lernten gewaltfreie Kommunikation mit der Wolf- und Giraffensprache kennen und erfuhren, wie ein Streit entstehen kann und welche Gefühle dahinterstecken. Anhand von eigenen Erfahrungen auf dem Pausenhof übten sie das Schlichten in Rollenspielen.

Das ist aber nicht ihre einzige Aufgabe: Pausenhelfer sind obendrein behilflich, wenn sich ein Kind verletzt hat oder getröstet werden möchte. Sie helfen den Erst- und Zweitklässlern, verwalten Spielgeräte und sorgen an der Schaukel für einen geregelten Ablauf. Sie holen Hilfe, wenn sie selbst nicht mehr weiterhelfen können. Die Pausenhelfer unterstützen die Lehrer bei der Aufsicht auf dem Schulhof.

Eigenverantwortung lernen

So lernen die Schüler, ohne Erwachsene einen kleineren Konflikt zu lösen, und übernehmen selbst Verantwortung für eine gute Atmosphäre an ihrer Schule. Die Pausenhelfer sind in Vierer-Teams eingeteilt und übernehmen in der Regel einmal in der Woche diesen Dienst. Damit sie als Pausenhelfer erkennbar sind, tragen sie gelbe Jacken, die vom Elternbeirat gesponsert wurden. Die jetzigen Viertklässler geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen als Pausenhelfer an die zukünftigen Viertklässlern weiter. Die Schulsozialarbeit an der Gebhard-Müller-Schule Eberhardzell ist Teil der Jugendhilfe der Zieglerschen.