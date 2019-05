Paula Mohr und Gusta Schneider sind Ehrenmitglieder

Andrea Ewert bleibt Vorsitzende des Liederkranzes Eberhardzell. Bei der Hauptversammlung wurde sie im Amt bestätigt, ebenso wie ihre Stellvertreterin Rita Denzel. Neben den Wahlen standen Rückblicke und Ehrungen auf der Tagesordnung.

Einstimmig haben die Liederkranzmitglieder bei der Hauptversammlung ihre Vorsitzende Andrea Ewert, die stellvertetende Vorsitzende Rita Denzel und die Kassiererin Corinna Stephan für zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Auf der Tagesordnung standen auch Berichte, Andrea Ewert gab einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse 2018. Dabei stellte sie den guten Zusammenhalt und die positive Atmosphäre im Chor in den Vordergrund. Sie ging auf drei große Veranstaltungen ein: Die Durchführung und Organisation der Hauptversammlung des Oberschwäbischen Chorverbands, das Jubiläumskonzert mit dem Männerchor Altann als Gastchor sowie die Verleihung der Conradin-Kreutzer-Plakette durch den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann anlässlich des Landesmusikfestivals in Lahr. Die Chorleiterinnen Birgit Barth (Gemischter Chor und Le Crescentis) sowie Helena Klein (Kinder- und Jugendchor) blickten auf ein musikalisch erfolgreiches Jahr zurück und forderten alle zur Mitgliederwerbung auf. Gleichzeitig dankten sie den musikalischen Begleitern Artur Schupp, Leon Schupp und Johannes Tress sowie den Aushilfssängern des gemischten Chors.

Als Dank für lückenlose Probenbesuche erhielten Hans Mohr, Eberhard Schultheiß, Gabi Krug, Claudia Krattenmacher und Rita Denzel ein kleines Präsent. Der Vize-Präsident des Oberschwäbischen Chorverbandes Erwin Gering ehrte verdiente Mitglieder: Seit 20 Jahre ist Gerd Schürer im Chor, Birgit Barth seit 40 Jahren. Paula Mohr bekam die goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbands für 50 Jahre im Chor. Eine besondere Ehrung folgte zum Abschluss: Anneliese Schupp wurde für 65 Jahre Sängertreue ausgezeichnet.

Die Vorsitzende Andrea Ewert nahm weitere Ehrungen vor: Sie ernannte Paula Mohr und Gusta Schneider als Dank und Anerkennung für langjährige verdienstvolle Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern. Beide Sängerinnen mussten sich nach Angaben des Vereins aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen.

Bürgermeister Guntram Grabherr dankte dem Liederkranz für die engagierten, vielseitigen kulturellen Beiträge.