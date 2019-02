Ortskernsanierung steht weiterhin im Fokus

Eberhardzells Kämmerer Silvio Salatino hat am Montag den Haushaltsplan für das Jahr 2019 vorgestellt. Erneut ist das Haushaltsvolumen gestiegen, es beläuft sich auf 18,3 Millionen Euro – eine gewaltige Summe für eine Gemeinde mit rund 4500 Einwohnern.

Die Investitionen

Zwei große Projekte stehen weiterhin im Fokus: die Sanierung der Zehntscheune und der Umbau des ehemaligen Gasthof Post. Ersteres ist bereits weit fortgeschritten. An der Post sollen laut der ausführenden Firma Jako Baudenkmalpflege nach der Fasnet die Bauarbeiten beginnen. Gebaut werden sollen dieses Jahr auch die Radwege in Mühlhausen und bei den Allgaierhöfen – auch beides Projekte, die schon lange in Planung waren. Vorwärts kommen möchte die Gemeinde auch beim Thema Breitbandausbau, was viele Bürger freuen dürfte. Neben diesen größeren Maßnahmen gibt es viele kleinere Projekte und Investitionen, die sich die Verwaltung für 2019 vorgenommen hat, wie etwa die Umgestaltung des Rathausinnenhof zu planen. Mittelfristig soll dann auch der Rathauskeller umgebaut werden. Die Planungen dafür laufen bereits.

Bürgermeister Guntram Grabherr prophezeite, dass der Gemeinderat dieses Jahr noch eine andere wichtige Entscheidung fällen müsse: und zwar ob das Lehrschwimmbecken erhalten bleiben soll. Grabherr sagte, die Rufe nach einer Sanierung der Umkleidekabinen würden immer lauter. „Schön wäre eine interkommunale Lösung dass alle Gemeinden, die unser Bad nutzen, sich zusammentun. Doch damit rechne ich eher nicht“, sagte er. Die Gemeinde müsse sich daher überlegen, ob es andere Möglichkeiten der Finanzierung gebe – und ob diese ausreichen. Der Bedarf sei auf jeden Fall da. Das Becken werde viel genutzt.

Salatino fasste zusammen, mit welchen Einnahmen Eberhardzell in diesem Jahr rechnen kann. Wie sich mittlerweile abzeichnet, hat sich das Haushaltsjahr 2018 deutlich besser entwickelt als ursprünglich erwartet. Die Rücklagen beliefen sich zum Jahreswechsel auf 1,8 Millionen Euro, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass vergangenes Jahr dem Vermögenshaushalt 1,5 Millionen Euro zugeführt werden konnten, und nicht, wie geplant, nur 117 000 Euro.

Neuer Kredit eingeplant

Momentan hat Eberhardzell keine Schulden. Ob das so bleibt, hängt nun ganz davon ab, ob wirklich alle geplanten Investitionen umgesetzt werden. Wenn das der Fall sein sollte, wird es ohne eine Neuverschuldung wahrscheinlich nicht gehen. Der Haushaltsplan sieht vor, 1,5 Millionen Euro aus den Rücklagen zu entnehmen, was diese bis auf die Mindestrücklage aufbrauchen würde, und zusätzlich noch einen Kredit über eine halbe Million Euro aufzunehmen. Bürgermeister Guntram Grabherr betonte jedoch, dass das wirklich nur im allerschlimmsten Fall so kommen würde.

Die Kämmerei rechnet mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4,4 Millionen Euro, was ungefähr dem Ergebnis von 2018 entspricht. Die voraussichtlichen Einkommenssteuereinnahmen belaufen sich auf 2,8 Millionen Euro, die Schlüsselzuweisungen auf 786 800 Euro. Auf der Ausgabenseite sind die Personalausgaben der wichtigste Posten. Mit knapp vier Millionen Euro machen sie rund ein Drittel aller Ausgaben aus.

Grabherr betonte, dass Eberhardzell eine Wachstumsgemeinde sei, „und das wollen wir auch sein.“ Er sehe die geplanten Ausgaben daher als gerechtfertigt, auch im Personalbereich. „Als Gemeinde sind wir keine Bank, die Geld hortet, sondern es ist unsere Aufgabe, für die Bürger eine gute Infrastruktur bereitzustellen. Dazu gehören Kindergärten mit ausreichend Personal, Radwege und die Ortskernsanierung“, fasste er zusammen.