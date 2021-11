Ortsdurchfahrt von Eberhardzell wieder in alle Richtungen freigegeben

Die Ortsdurchfahrt von Eberhardzell ist ab Samstag wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Mehr als ein halbes Jahr lang mussten Autofahrer große Umwege in Kauf nehmen, lokale Geschäfte litten unter massiven Umsatzeinbußen.

Seit Mitte Mai war die zentrale Kreuzung in der Ortsmitte, Stachus genannt, für den Autoverkehr gesperrt. In mehreren Bauabschnitten waren verschiedene Abschnitte der Kreuzung und der darauf zulaufenden Straßen gesperrt. Mehrere Wochen gab es eine Vollsperrung. „Für die Bevölkerung war das eine massive Belastung und die Geschäfte, die sich in der Nähe der Kreuzung befinden, haben deutlich weniger Umsatz gemacht“, fasste Eberhardzells Bürgermeister Guntram Grabherr die Situation im vergangenen halben Jahr zusammen. Dennoch habe es seitens der Bevölkerung vor allem Verständnis für die Behinderungen gegeben, denn allen sei klar gewesen, dass die Baumaßnahmen dringend notwendig waren.

Händler frustriert: Deutlich weniger Umsatz

Sowohl die Metzgerei Walz als auch der BAG Raiffeisenmarkt bestätigten auf Nachfrage, dass der Umsatz im vergangenen halben Jahr massiv eingebrochen sei. Die Hoffnung sei groß, dass sich dies mit dem Ende der Bauarbeiten wieder ändern werde.

Der Beschluss, die zentrale Kreuzung so umzubauen, wie es nun geschehen ist, stammt aus dem Jahr 2015. Damals fiel die Entscheidung, keinen Kreisverkehr zu bauen, sondern stattdessen den Kreuzungsbereich zu optimieren. Bisher konnten Autofahrer, die von der Umlachtalbrücke kommend die Kreuzung anfuhren und in die Schulstraße wollten, einfach geradeaus fahren, ohne dabei zwingend die Geschwindigkeit zu verringern. Genau so konnten Autofahrer, die vom Rathaus her die Landesstraße entlangfuhren und an der Kreuzung geradeaus wollten, ebenso einfach weiterfahren. Das führte immer wieder zu Unfällen, denn an der Stelle der abknickenden Vorfahrt ist die Situation unübersichtlich, da die die Landesstraße leicht abfällt. Jetzt wird die Straße, von unten kommend, leicht versetzt weitergeführt, was den Autofahrer dazu zwingt, das Tempo zu drosseln.

Kreuzungsbereich umgebaut

Parallel dazu hat die Gemeinde das an die Kreuzung grenzende Grundstück gekauft, das direkt an der Straße stehende Haus abgerissen und den Kreuzungsbereich vergrößert. So konnte ein zweites Problem gelöst werden: Bisher war die Stelle so eng, dass Lastwagen beim Durchfahren der Kurve oft auf den Bordsteinen landeten und diese beschädigten. Nun ist die Kurve an dieser Stelle breiter und damit leichter für größere Fahrzeuge zu durchfahren.

Für Fußgänger wird es dadurch jedoch schwieriger, die Kreuzung zu überqueren. Die Gemeinde hat deswegen weitere Grundstücke entlang der Straße gekauft hat, um den Gehweg von der Kreuzung Richtung Brücke ein paar Meter zu verlängern. Wo die Fußgänger am besten die Straße überqueren, zeigen die abgesenkten Bordsteine an. Laut Verkehrsschau ist weiterhin kein Zebrastreifen an dieser Stelle nötig. „Sollte der Verkehr aber in Zukunft zunehmen, müssen wir das eventuell neu bewerten“, so Grabherr.

Was alles geschehen ist

Insgesamt ist er mit dem Verlauf der Bauarbeiten sehr zufrieden. Es stünden nur noch kleinere Restarbeiten an, die den Verkehr jedoch nicht behindern würden. Diese Woche habe es noch eine Sperrung der Straße zwischen Fischbach und Eberhardzell aufgrund von Holzfällarbeiten gegeben, die nun aber auch zu Ende gehen würden.

Die Gemeinde habe in Absprache mit dem Landkreis in diesen sechs Monaten mehrere Projekte gleichzeitig umgesetzt. Im gesamten Kreuzungsbereich habe die Gemeinde alles erneuert, Schmutzwasser, Regenwasser- und Wasserversorgungsleitungen. Für das Glasfaser-Ortsnetz wurden Lehrrohre und Vorstreckungen bis zu den Häusern mitverlegt. Parallel dazu erfolgten die Arbeiten des Landkreises für den Ausbau des Backbonenetzes.

Eine knappe Million Euro hat die Gemeinde für diese Arbeiten investiert. Die Kosten für den Feinbelag der Landesstraße erhält die Gemeinde vom Land wieder zurück, da dieses Straßenbaulastträger ist.