Ortsdurchfahrt von Eberhardzell komplett gesperrt

Durch den Umbau der zentralen Kreuzung in Eberhardzell seitens der Gemeinde und aufgrund der Breitbandverlegung des Landkreises kommt es zu massiven Verkehrsbeschränkungen in Eberhardzell. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. So bleibt es weiterhin bei der Vollsperrung der Kreuzung (Stachus), sodass alle Zufahrtswege nach Eberhardzell am Stachus enden. Dadurch werden gegebenenfalls weiträumige Umfahrungen notwendig oder es müssen Wege, wenn möglich, fußläufig bewältigt werden. Dazu kommt seit Montag die Vollsperrung der Verbindung zwischen Kappel und Ritzenweiler wegen des Breitbandausbaus. Diese wird bis Ende nächster Woche andauern. Die Umleitung erfolgt über Hummertsried-Ampfelbronn-Mühlhausen.