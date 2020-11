Oberessendorf gedenkt der Gefallenen und Vermissten

Der Oberessendorfer Ortsvorsteher Manfred Gnann hat bei einer Gedenkveranstaltung am Totensonntag an die Werte erinnert, die Eltern und Großeltern der heutigen Generation in den vergangenen 75 Jahren vermittelt haben. Dieses Engagement im Dienst von Erinnerung und Frieden braucht die Unterstützung vieler Menschen guten Willens, sagte Gnann.

Seit 30 Jahren wird am Christkönigssonntag in Oberessendorf an die Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege erinnert. Pfarrer Max Wiest bot den Bürgern und Vereinen in der Kirche trotz Corona einen würdigen Rahmen. Der Kirchenchor um die Vorsitzende Michaela Buck und Dirigent Robert Stützle umrahmten die Feier musikalisch.

Mit der Kyffhäuserfahne aus Oberessendorf erwies Fahnenträger Wolfgang Kaiser den Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege die letzte Ehre. Mit der historischen Salutkanone, mit der schon im Ersten Weltkrieg an die gefallenen Soldaten erinnert wurde, gaben Stefen Gnann und Willi Ott drei Salutschüsse ab.

Manfred Lämmle von der Kyffhäuserkameradschaft sagte, gerade für die jungen Menschen sei der Einsatz für den Frieden und die Verständigung der Völker ein wichtiges Ziel. Heute seien die Staaten Europas Garanten des Friedens und der Freiheit. Der Einsatz unserer Vorfahren für den Frieden und die Versöhnung habe in den vergangenen 75 Jahren über Hass und Gewalt in Europa gesiegt. Laut Lämmle ist es wichtig, die Erinnerung an die grausame Menschenverachtung und das Leid der Kriege wachzuhalten.