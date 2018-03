Neue Schulsozialarbeiterin stellt ihre Arbeit vor

Die neue Schulsozialarbeiterin an der Gebhard-Müller-Schule Eberhardzell, Andrea Werner, hat sich am Montagabend dem Gemeinderat vorgestellt. Die Sozialpädagogin arbeitet 22 Stunden in der Woche seit August 2016 an der Grund- und Werkrealschule. Die 50-Prozent-Stelle läuft Ende Juli aus. Bis dahin muss der Gemeinderat entscheiden, ob es an der Schule auch weiterhin eine Schulsozialarbeiterin geben soll.

Werner erläuterte dem Gemeinderat und den anwesenden Bürgern, warum ihre Arbeit so wichtig ist und was sie beinhaltet. Die Schulsozialarbeit hat sowohl einen präventiven als auch einen intervenierenden Ansatz. Das heißt: Werner organisiert zum einen regelmäßig Projekte, in denen die Kinder und Jugendlichen lernen, selbstbewusster durchs Leben zu gehen oder andere zu respektieren.

Schüler schlichten Streit selber

Dazu zählen etwa die Pausenhelfer. Diese Kinder schlichten kleinere Streitereien auf dem Schulhof oder alarmieren die Pausenaufsicht bei Unfällen. „Die Schüler lernen, dass sie auch alleine einen Streit schlichten können und wachsen an ihren Aufgaben, was zu mehr Selbstbewusstsein führt“, erklärt Werner. In anderen Präventionsprojekten lernen die Kinder zum Beispiel, warum Mobbing so schlimm ist und was Zivilcourage bedeutet.

Gleichzeitig ist die Schulsozialarbeiterin auch erste Ansprechpartnerin und Vermittlerin, wenn es zu Mobbing kommt oder die Schüler Probleme zum Beispiel mit ihren Eltern oder Lehrern haben. Werner schilderte in ihrem Vortrag, mit was für Fragen und Problemen die Schüler zu ihr kämen und wie sie in einem solchen Fall vorgehe. Kommt es etwa zu einem Mobbingvorfall zwischen Schülern, spricht sie nacheinander mit dem Opfer, dessen Freunden und dem Täter. Die Freunde dienen als Puffer und können dem schwächeren Kind helfen, seinen Platz in der Gemeinschaft zu finden.

An der Schule gebe es auch Fälle von Schulverweigerern, schilderte die Sozialpädagogin. In einem aktuellen Fall sei die Lage besonders schwierig, da die Eltern die Bemühungen der Schule, das Kind wieder zum Schulbesuch zu bewegen, nicht ausreichend unterstützen würden. In diesem Fall müsse die Schule daher auch mit den Behörden zusammenarbeiten, da der betroffene Schüler noch schulpflichtig sei.

Ort der Wertevermittlung

„Die Schule ist heute viel mehr zu einem Ort geworden, an dem auch Werte vermittelt werden – teils, weil die Eltern dies nicht mehr tun, und teils, weil die Kinder heute viel mehr Zeit in der Schule verbringen“, sagte Bürgermeister Guntram Grabherr. Die Schulsozialarbeit stelle daher bei Konflikten zum einen eine neutrale Schnittstelle dar zwischen Schülern, Eltern und Lehrern und sei zudem aber auch eine Entlastung für die Lehrer. Diese könnten sich wieder mehr aufs Unterrichten konzentrieren, da die Schüler bei Werner eine Anlaufstelle für alle anderen Probleme hätten.

Er dankte Andrea Werner für ihren Vortrag und betonte, für wie wichtig er eine solche präventive Arbeit halte. „Die Zunahme der Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft betrifft uns auch im ländlichen Raum“, sagte er. „Indem wir präventiv arbeiten, können wir dafür sorgen, dass sich Probleme gar nicht erst entwickeln.“