Neue Broschüre über Haus St. Michael veröffentlicht

Der Eberhardzeller Arbeitskreis Heimatgeschichte hat eine Broschüre über die bewegte Geschichte der früheren Bildungsstätte Haus St. Michael veröffentlicht. Diese Publikation ergänzt die Broschüre aus dem vergangenen Jahr über die Geschichte der Zehntscheuer.

Alois Schmid, bereits als Verfasser mehrerer Publikationen des Arbeitskreises bekannt, hat die Geschichte des Hauses St. Michael von 1948 bis zur heutigen Zeit aufgearbeitet. Heraus kam laut Pressemitteilung ein wissenswertes Werk über das „Michelshaus“, wie es im Volksmund genannt wurde, welches aus dem Eberhardzeller Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken war und ist. Nach dem Kauf der Zehntscheuer durch die Gemeinde kurz nach Kriegsende und den kurz darauf folgenden Verkauf 1947 an die Diözese Rottenburg war der Grundstock für eine religiöse Bildungsstätte mit dem Namen „Verein Katholisches Männerheim Eberhardzell“ geboren. Von 1949 bis 1952 wurde die Zehntscheuer zum Männerwohnheim umgebaut. 1960 übernahm das in Eberhardzell gegründete katholische Landvolk die Geschicke des Hauses und es wurden neben den bisherigen Angeboten umfangreiche Bildungsmaßnahmen sowie Familienurlaube mit ins Programm aufgenommen.

Durch die Beliebtheit des Hauses konnte nicht allen Aufenthaltswünschen entsprochen werden. Auch waren die Verantwortlichen der Meinung, bei einer größeren Kapazität des Hauses sei es wirtschaftlicher zu führen. So entstand der Plan, das Haus mit einem großzügigen An- und Umbau des Hauses zu vergrößern. Diese Arbeiten wurden 1964 begonnen und Ende 1965 mit dem heutigen Stand abgeschlossen. Mit dem Umbau wurde auch der Namen abgeändert und hieß von nun an „Haus St. Michael Eberhardzell“.

Bis 1990 war das Haus gut besucht und mit dem Angebot des Eberhardzeller Forums kamen auch hochrangige politische Gäste nach Eberhardzell. Allerdings gab die Diözese Rottenburg das Anwesen auf und die Gemeinde kaufte es zurück. Verschiedene Betreiber, unter anderem der Blasmusikverband Baden Württemberg, nutzen das Gebäude, ehe sich auch dieser Verband als Mieter zurückzog. Als „Landhaus“ wurde das Haus als Übernachtungs- und Gästehaus von den Familien Schirmer und Strohmaier privat betrieben, ehe auch sie mit dem Beginn der Umbaumaßnahmen an der Zehntscheuer das Mietverhältnis kündigten. Heute ist die Narrenzunft Eberhardzell in den Räumlichkeiten untergebracht.

Die Broschüre „Religiöse Bildungsstätte Haus St. Michael“ kostet sechs Euro und kann im Bürgerbüro im Rathaus und in der Zweigstelle Eberhardzell der Raiffeisenbank oder in der Karwoche direkt beim Verfasser Alois Schmid erworben werden. Da sich die Werke vom Haus St. Michael und der Zehntscheuer geschichtlich ergänzen, bietet der Arbeitskreis beide Werke zusammen für 15 Euro an.