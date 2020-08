Neubaugebiete in Eberhardzell bekommen Glasfaser bis ins Haus

Die Telekom versorgt die Neubaugebiete St. Joachim in Mühlhausen, Gartenstraße in Füramoos und das Neubaugebiet Adler in Eberhardzell mit Glasfaseranschlüssen bis direkt ins Haus. Das teilt das Telekommunikationsunternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Die große Nachfrage nach Bauplätzen zeige, dass Eberhardzell auch für junge Familien und Paare attraktiv sei, so Manfred Lämmle. Lämmle ist Mitarbeiter der Telekom und Bürgermeisterstellvertreter in Eberhardzell. „Eberhardzell hat alles zu bieten, was man für das tägliche Leben braucht – Einkaufsmöglichkeiten, eine gute ärztliche Versorgung, einen tollen Kindergarten, eine Grundschule und natürlich eine servicefreundliche Verwaltung. Damit können wir in unserer Gemeinde punkten“, so Lämmle. Dass das Interesse an einem Eigenheim im ländlichen Raum wachse, dabei spiele auch die Versorgung der Bauplätze mit schnellem Internet eine wesentliche Rolle. Die Telekom hat im Zuge der Erschließungsarbeiten in Koordination mit den übrigen Versorgungsleitungen Seednetrohre verlegt und einen Glasfaserverteiler aufgebaut. Mit „Fiber to the Home“ (FTTH) endet die Glasfaserleitung nicht mehr am Verteilerkasten auf dem Bürgersteig, sondern wird bis in die Wohnung geführt. Über die Glasfasernetze können Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) beim Herunterladen und 500 Mbit/s beim Heraufladen gebucht werden. Um sich einen FTTH-Anschluss zu sichern, muss der Bauherr beim Wohnhausbau die Telekom mit der Herstellung vom Glasanschluss beauftragen. Die Beauftragung sollte spätestens sechs Monate vor dem geplanten Einzugstermin beim Bauherren-Service der Telekom erfolgen, teilt das Unternehmen mit.

Es sei außerdem wichtig, dass der Bauherr mit der Telekom oder dem Bauträger gleich zu Beginn der Planung über die Verkabelung innerhalb des Neubaus spreche. So müssten für die Verteilung der Glasfaser-Kabel im Haus Leerrohre verlegt werden. So könne sichergestellt werden, dass die Daten im Haus nicht an Geschwindigkeit verlieren.