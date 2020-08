Neubaugebiete bekommen schnelles Netz

Die Deutsche Telekom versorgt die Neubaugebiete St. Joachim in Mühlhausen, Gartenstraße in Füramoos und Adler in Eberhardzell mit Glasfaseranschlüssen.

Laut einer Mitteilung des Anbieters erlaubt das Netz Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s beim Herunterladen und bis zu 500 Mbit/s beim Heraufladen. Mit „Fiber to the Home“ (FTTH) endet die Glasfaserleitung nicht mehr am Verteilerkasten auf dem Bürgersteig, sondern wird bis in die Wohnung geführt. Über die Glasfaser können Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) beim Herunterladen gebucht werden.

Bauherren können zwischen Internetanbietern wählen. Die Telekom empfiehlt, den Glasfaser-Hausanschluss im Bedarfsfall sechs Monate vor dem geplanten Einzugstermin zu bestellen. Wichtig sei überdies, dass der Bauherr mit der Telekom oder dem Bauträger gleich zu Beginn der Planung über die Verkabelung innerhalb des Neubaus – womöglich auch für spätere Anschlüsse – spricht.