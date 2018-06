Narrenring ehrt Büttel Armin Kibler

Armin Kibler ist beim Zunftmeisterempfang in Narrenzell vom Leiter des Ordenskapitels des Alemannischen Narrenrings (ANR), Reiner Stadler, mit dem Ehrenhästrägerorden in Silber ausgezeichnet worden.

In seiner Laudatio sagte Stadler: „Armin war von 1995 bis 2002 und von 2012 bis 2014 Beisitzer im Holzwurmvorstand. 2003 bis 2011 war er als Gildemeister der Holzwürmer im Zunftrat tätig. Seit den 90er-Jahren führt Armin den Narrensprung in Eberhardzell als Narrenbüttel an. Außerdem hat er sich mit vielseitigen Tätigkeiten in der Zunft eingebracht. „Für deine Leistungen in der Zunft und in der Brauchtumspflege erhältst du heute diese Auszeichnung“, so Stadler weiter. (geru)