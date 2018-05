Narrenbrunnen kommt pünktlich zum Jubiläum

Bei der Hauptversammlung der Eberhardzeller Narrenzunft Zeller Schwarze Katz ist der Zunftmeister-Stellvertreter Markus Scheffold einstimmig im Amt bestätigt worden. Schriftführerin Melanie Hopp, Kassierer Thomas Hummler und Zunftrat Martin Tremmel wurden ebenfalls ohne Gegenstimme wiedergewählt.

Zunftmeister Karl-Heinz „Polde“ Maucher lobte in seinem Bericht die 1385 Mitglieder für ihr Verhalten während der Fasnetssaison. Die Gildenvorstände Erika Ries (Hanselgilde), Manuela Haider (Katzengilde), Thomas Schmid (Holzwurmgilde), Dietmar Sproll (Fanfarenzug), Claus Tress (Hexengilde) und Claudia Pfender (Schalmeien) berichteten über zahlreiche Veranstaltungen. Protokollführerin Marina Hofbauer blickte ausführlich aufs vergangene Vereinsjahr zurück. Durch Investitionen in den Waldfestplatz und den Narrenbrunnen fiel das Plus in der Kasse nur klein aus, berichtete Thomas Hummler. Er dankte für einige Spenden. Kassenprüfer Manfred Lämmle bescheinigte Hummler eine sehr gute Kassenführung und sagte, durch die Veranstaltungen sowie die Motive der Boote bei der Bachnabfahrt sei die Eberhardzeller Fasnet über die Gemeindegrenzen hinaus positiv wahrgenommen worden.

Bürgermeister Guntram Grabherr lobte den guten Mix von langjähriger Erfahrung und großem jugendlichem Engagement im Zunftrat. Präsident Alois Denzel sagte, die Zusammenarbeit habe reibungslos geklappt.

Der Künstler Horst Reichle hat gemeinsam mit Polde Maucher in den vergangenen 30 Jahren die Idee für den Narrenbrunnen entwickelt. Die von ihm in den Stein eingearbeiteten Figuren der Zeller Fasnet seien etwas Werthaltiges und symbolisierten den Wert der Fasnet für die Gemeinde, sagte Reichle. Im Herbst dieses Jahres soll der Narrenbrunnen eingeweiht und damit das Jubiläumsjahr 2019 der Zunft eingeläutet werden.

Beim Fasnetauftakt am 11. 11. wird der Jubiläumspräsident gewählt. Die Mitglieder feiern 60 Jahre Narrenzunft am 26. Januar 2019. Oberzunftmeister Helmut Eichler vom Alemannischen Narrenring informierte über aktuelle Themen.