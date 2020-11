Narren wählen neuen Präsidenten virtuell

Trotz der Corona-Pandemie haben es sich die Mitglieder der Eberhardzeller Narrenzunft Zeller Schwarze Katz nicht nehmen lassen, den 11.11. wenigstens ein bisschen zu feiern.

Denn an diesem Tag beginnt traditionell die Fasnetsaison in Eberhardzell – normalerweise mit einer kleineren Hallenveranstaltung, an der vorwiegend die Mitglieder teilnehmen. Höhepunkte an dem Abend sind Ehrungen, das Häs-Abstauben, die Aufnahmeprozedur von Neuaufnahmen und natürlich die Wahl und Verkündung des neuen Präsidenten. Aufgrund der aktuellen Lage wurde die dieses Jahr im Freien geplante Veranstaltung zum 11.11. im Vorfeld abgesagt.

Die aktuelle Situation habe es notwendig gemacht, andere, ungewohnte Wege zu gehen, berichtet Zunftmeister Markus Scheffold am Tag danach. Auf der Homepage der Narrenzunft und in den Accounts der sozialen Medien wurde ab 18 Uhr stündlich eine Video-Botschaft online gestellt. Zuerst die Begrüßung durch ihn selbst, den Zunftmeister, danach das obligatorische „Poldewitz rauslassen“ durch den Vize-Zunftmeister Claus Tress. Wieder eine Stunde später sprach der letztjährige Präsident Hubert Renner alias Hubbe II. seine Abschieds- und Dankesworte. Um 21 Uhr wurde dann der neue Präsident verkündet.

„Die Wahl zum Präsidenten wurde in einer virtuellen Videokonferenz durchgeführt, zu der sich um 20 Uhr alle Zunfträte in Zweier-Gruppen zusammengefunden haben. Diese Form der Zunftratsitzung war Neuland für die Zunfträte“, so Scheffold. „Es war anders, hat aber im Grunde genommen wunderbar geklappt. Somit ist schon mal sichergestellt, dass auch im 62. Jahr des Vereinsbestehens der Zeller Schwarze Katz ununterbrochen ein Präsident oder eine Präsidentin gewählt wurde“, freut er sich. Durch die wohl sehr besondere Fasnetsaison 2021 führt der Kassierer der Narrenzunft, Thomas Hummler als Präsident Tommi I.