Narren halten Eberhardzeller Promis den Spiegel vor

Als Schnecken verkleidet haben Sonja Schupp und Birgit Barth beim Ball der Junggebliebenen die politische und närrische Prominenz der Gemeinde Eberhardzell eingeschleimt. Dem Präsidenten Wiese I. und Bürgermeister Guntram Grabherr hielten sie den Narrenspiegel vor. Pfarrer Max Wiest geriet mit seinem Parkplatzschild an der Kirche und seiner Verkaufsannonce für die defekte Lautsprecheranlage in den Schneckenschleim. Michaela Kohler und Sonja Waibel berichteten aus der Krankenstation 4 über den Patienten Zunftmeister Polde Maucher. Großen Beifall erhielt Pfarrer Wiest für seine Predigt. Stimmgewaltig sangen die Gäste seinen Kehrvers „Ja so sind die Leit, die kommet, wenn’s was geit“ mit. Nicht nur für die Ohren, auch für die Augen bot das Programm viel: Die Kindergarde musste eine Zugabe geben. Mit einer guten Choreografie und akrobatischer Schrittvielfalt glänzte die Schülergarde der Narrenzunft Eberhardzell. Sonja Ringer aus Ampfelbronn umrahmte den Ball musikalisch. Unter den 100 Gästen im Schützenhaus waren Heimbewohner vom Josefspark. Schützenvereinsvorstand Manfred Lämmle dankte den Helfern, die das möglich machten. Für Zunftmeister Maucher ist die Fasnet mit und für Senioren eine wichtige Aufgabe. Die Gemeinde, die Zunft und die Schützengesellschaft Hummertsried sind beteiligt. Zunfträtin Erika Ries stellte das Programm zusammen und moderierte. Für Organisation und Bewirtung sorgten die Schützen. Grabherr bediente mit Gemeinderätin Ulrike Wagner und Iris Schölderle.