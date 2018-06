Narren fahren die Umlach runter

In der Fasnetshochburg Eberhardzell werden am Gombigen Donnerstag trotz frostiger Temperaturen einige Boote mit Themen zur Bundes- Landes- und Lokalpolitik bei der traditionellen Bachnabfahrt dabei sein.

Laut Organisator Manfred Lämmle wagen sich wieder einige mutige Frauen und Männer auf die Fluten der Umlach. Es hat sich ein Teilnehmerfeld im Alter von sechzehn bis achtzig Jahren angemeldet. Besonders gespannt sind die Mitglieder der Narrenzunft Eberhardzell auf das Jubiläumsboot „40 Jahre Holzwurmgilde“ bei der Bachnabfahrt. Bis jetzt wurde noch kein Thema oder Motto bekannt, mit dem die Umlachkapitäne an der Bachnabfahrt teilnehmen. So bleibt die Spannung bis zum Donnerstag, 12. Februar, um 14.30 Uhr erhalten. Zunfträtin Susi Winter organisiert mit ihrem Team die Prämierung der Boote am zweiten Bunten Abend am Samstag, 14. Februar. 2014 haben 68 Frauen und Männer auf ihren selbstgebastelten Booten teilgenommen. Mit dem Ball für Jungebliebene am Mittwoch, 11. Februar, um 14 Uhr, der Bürgermeisterabsetzung und Bachnabfahrt am Gombigen Donnerstag, ist der Hlöhepunkt der Fasnet erreicht.