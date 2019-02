Narren übernehmen das Rathaus

Mit lautem Geschrei und Gejohle haben die Eberhardzeller Narren am Donnerstag die Schüler aus ihrem tristen Alltag befreit. Schluss mit Lernen – ab sofort steht das Brauchtum im Vordergrund, verkündete Präsident Pinne I. in der Aula. Bis Aschermittwoch stünden nun ausschließlich Spaß und Fröhlichkeit auf dem Stundenplan.

Zu lernen gebe es lediglich den Text des Narrenlieds. Wie sich jedoch schnell beim Singen zeigte, kannten diesen eigentlich fast alle Kinder, denn schließlich sind viele von ihnen von Klein auf Mitglied einer Zunft. Nach der Schuleroberung ging es direkt weiter in der Kindergarten, wo die Kleinsten mit großen Augen auf die Häs- und Maskenträger warteten. Rund um den Sandkasten gestellt, sorgte die Kapelle bei strahlendem Sonnenschein und herrlichem Frühlingswetter für gute Musik und Stimmung. Pünktlich um kurz nach 11 Uhr dann die dritte Station an diesem Vormittag: das Rathaus musste erobert werden.

Die Mitarbeiter hatten sich hinter verschlossenen Türen verbarrikadiert, hatten jedoch keine Chance. Innerhalb weniger Minuten waren die Schlösser geknackt und die Türen eingetreten. Die Hästräger stürmten die Treppe hinauf und brachten Bürgermeister Guntram Grabherr in ihre Gewalt. Präsident Pinne I forderte ihn dann vor versammelter Narrenschaft auf, den Rathausschlüssel herauszurücken, denn bis Aschermittwoch ist das Rathaus nun in fester Hand der Narren.

In seiner letzten Rede vor der Machtübergabe nahm Grabherr den amerikanischen Präsident und seine grotesken Aktionen auf die Schippe. Er rief alle Eberhardzeller auf, bei der Kommunalwahl ihre Stimme abzugeben – und mehr Frauen sollten sich zur Wahl aufstellen lassen, es sei Zeit für mehr Gleichberechtigung in der Politik. Nach der Proklamation wurde noch ein neuer Ruf eingeführt für die Eberhardzeller Fasnet: „Polde – schnupf nei!“, was für viel Gelächter suchte. Das traditionelle „Zelli – Zella – Zello“ bleibt natürlich weiter bestehen und wurde auch immer wieder laut und mit Begeisterung gerufen.

Auf dem Rathausvorplatz hatte sich zu diesem Zeitpunkt eine große Menge eingefunden, die es sich nicht nehmen ließ, zwischen und vor den Reden immer wieder das Narrenlied anzustimmen und dazu zu schunkeln. Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es dann weiter zur Bachnabfahrt.