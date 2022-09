Nach schwerem Verkehrsunfall: B30 vier Stunden lang gesperrt und 30.000 Euro Schaden

Nachdem die B30 am Freitag vier Stunden lang gesperrt war, ist sie wieder frei. Grund war ein schwerer Unfall mit drei verletzten Personen. Der Unfall ereignete sich auf der Kreisgrenze zwischen dem Landkreis Biberach und dem Landkreis Ravensburg.

Frontalcrash bei Oberessendorf

Laut Polizei kam der 62-jährige Unfallverursacher gegen 12.30 Uhr aus Richtung Bad Waldsee und fuhr in Richtung Biberach. Auf Höhe Mittishaus, einem kleinem Ort, der zu Oberessendorf gehört, wollte der Porschefahrer die B30 überqueren, um auf einen Parkplatz auf der anderen Straßenseite zu gelangen. Das ist an dieser Stelle verboten.

Dabei schätzte er die Geschwindigkeit der entgegenkommenden Fahrzeuge falsch ein und rammte eins der Fahrzeuge frontal. Dieses, ein Toyota, wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Baum geschleudert. Die Fahrerin des Toyota wurde dabei schwer verletzt, sie musste aus ihrem Auto herausgeschnitten werden. Ein Mercedesfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Der Unfallverursacher und die dritte Person wurden nur leicht verletzt.

Unfall auf der Kreisgrenze von Biberach und Ravensburg

Da der Unfall sich auf der Kreisgrenze ereignete, wurde sowohl die Rettungsstelle in Biberach als auch die in Ravensburg alarmiert. Es war zunächst unklar, wer zuständig ist. Beide Leitstellen des DRK entsandten jeweils einen Rettungswagen sowie einen Notarzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus nach Ulm, die beiden anderen beteiligten Personen wurden in die Krankenhäuser nach Biberach und Ravensburg gebracht.

Auch bei der Feuerwehr wurde weitläufig alarmiert. Es rückten die Feuerwehren aus Eberhardzell, Unteressendorf, Biberach und Waldsee an. Nachdem die Lage vor Ort etwas deutlicher wurde, rückte die Feuerwehr Biberach wieder ab. Nach 16 Uhr war die Unfallstelle geräumt und für den Verkehr wieder freigegeben. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Die Ermittler schätzen den Schaden an den Autos auf rund 30 000 Euro.