Musikvereinen fehlt in der Pandemie die Perspektive

Die Mitglieder des Musikvereins Oberessendorf haben sich vor Kurzem zur Generalversammlung im Dorfgemeinschaftshaus getroffen. Vorsitzender Alexander Laub eröffnete den Abend mit einem kurzen Bericht die Hauptversammlung des Fördervereins und konnte das zehnjährige Bestehen des Fördervereins mit insgesamt 50 Mitgliedern verkünden.

Schriftführerin Julia Laub gab zu Protokoll, dass aufgrund der Corona-Pandemie nur eine Veranstaltung bewirtet werden konnte. Kassierer Sebastian Heber gab Auskunft über die Kontostände und dass im vergangenen Jahr unterm Strich ein Verlust von 96 Euro erwirtschaftet wurde. Bei den Wahlen wurde der Vorstand Alexander Laub, der Kassierer Sebastian Heber und und die Kassenprüfer Anja Wieland und Michael Maucher für weitere zwei Jahre gewählt.

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit der Hauptversammlung des Musikverein Oberessendorf. Stefanie Bühler begrüßte als Vorsitzende des Vorstandsteams die Versammlung. Zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder Josef Scheffold und Paul Sauter wurde die Totenehrung von einem Bläseresemble begleitet.

Im vergangenen Jahr Jahr konnte der Musikverein wegen der Pandemie nur zehn Proben im Freien durchführen. Aktuell zählt der Verein 56 aktive Musikerinnen und Musiker und fünf Fähnriche mit einem Altersdurchschnitt von 33 Jahren. Sechs Ehrenmitglieder und 100 passive Mitglieder sind dem Verein verbunden. Stefanie Bühler hofft, dass im Herbst wieder mit der Probenarbeit begonnen werden kann. Problematisch ist noch die Lokalität, da derzeit die Turn- und Festhalle saniert wird und für die Proben durch die Einhaltung der Hygieneregeln viel Platz benötigt wird.

„Nur mit einer Probe in der Woche bringen wir den Rost, der sich nicht nur am Instrument, sondern auch emotional angesetzt hat, nicht runter“ erklärte Dirigent Michael Laub. „Durch die derzeitige Lage fehlen uns die Ziele“, sagte er und prognostizierte, dass auf längere Sicht Konzerte im gewohnten Rahmen nur schwer vorstellbar seien. Platzkonzerte im Freien, wie beispielsweise auf dem Dorfplatz, seien wetterabhängig. Deshalb sei eine wochenlange Vorbereitung nicht sinnvoll.

Anschließend gaben die Schriftführerin Rebekka Laub und Jugendleiterin Tanja Bohner einen Rückblick über die Aktivitäten des Musikvereins und der Jugendarbeit sowie der Jugendkapelle WOW (Winterstettenstadt, Oberessendorf und Winterstettendorf). Derzeit sind 24 Jugendliche in Oberessendorf in Ausbildung und 45 Mitglieder in der Jugendkapelle WOW unter der Leitung von Dirigentin Maria Schmid.

„Mit dem Mittishauserfest To Go haben wir schon mit mehr Aufwand schlechtere Mittishauserfeste veranstaltet“, so Kassierer Sebastian Heber in seinem Kassenbericht. Er berichtete, dass trotz Corona-Pandemie „nur“ 350 Euro Verlust zu beklagen seien, was trotz der Aufwände wie Ausbildungskosten, Instrumente und Reparaturen sich noch im Rahmen hält.

Bürgermeister Guntram Grabherr, der die Entlastung vornahm, freute sich, nach 16 Monaten Corona-Pandemie wieder auf einer Versammlung sein zu dürfen. „Musik ist, was einen inspiriert und wenn man Auftritte und Publikum hat das gerne zuhört und applaudiert, sind das Momente, die einen anstreben mit den Zielen, wieder in Schwung zu kommen“ motivierte er die Musiker, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

Für Stefanie Bühler, die sich aus dem Vorstandsteam zurückzieht, wurde Daniel Hänle einstimmig gewählt. Ralph Wieland bekam für ein weiteres Jahr die Betätigung der Versammlung. Auch die Schriftführerin Rebekka Laub, Jugendleiterin Tanja Bohner sowie die Beisitzer Horst Waibel und Norbert Mayerhofer wurden für weitere zwei Jahre gewählt.

Ehrungen für langjährige aktive Musiker und Musikerinnen wurden von Markus Bitterwolf vom Blasmusikkreisverband Biberach durchgeführt. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde Carina Bohner, für 30 Jahre die Zwillingsbrüder Stephan und Alexander Laub, für 40 Jahre Markus Lohr und für 25 Jahre Dirigentenamt Michael Laub ausgezeichnet. „Er ist die Zuverlässigkeit, eine musikalische Stütze und ein Fundament auf das man sich verlassen kann“ so Ortsvorsteher Manfred Gnann in seiner kurzweiligen Laudatio für Markus Lohr, der vom Vorstandsteam zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Als Urgestein aus der Familie Laub wurde Stephan Laub von Manfred Gnann betitelt. 2001 bis 2011 war Stephan Laub zweiter Vorstand. 2011 bis 2020 übernahm er den ersten Vorsitz im Verein. Zusammen mit seinem Bruder Alexander führte er neun Jahre den Musikverein. Als Anerkennung wurde Stephan Laub vom Vorstandsteam zum Ehrenvorstand ernannt.