Musikverein Stafflangen ist zu Gast in Eberhardzell

Der Musikverein Eberhardzell gibt am kommenden Sonntag, 1.April, sein Osterkonzert gemeinsam mit dem Musikverein Stafflangen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Umlachtalhalle Eberhardzell.

Unter der Leitung von Peter Schirmer beginnt der Musikverein Stafflangen das Konzert mit „Der Magnetberg“ von Mario Bürki sowie „Around The World in 80 Days“. Es folgt die Liebesgeschichte „Porgy and Bess“ von George Gershwin. Mit „Selections from Mary Poppins“ beendet die Stafflanger Gastkapelle den ersten Teil des Konzerts.

Die Gastgeber vom Musikverein Eberhardzell eröffnen unter Leitung ihres neuen Dirigenten Lukas Aßfalg den zweiten Teil mit „A Festive Overture“ von Alfred Reed. Es folgt „At World’s End” einer Symphonie aus Walt Disneys Film „Fluch der Karibik 3 “. Weiter geht’s mit „The Beauty And The Beast” aus dem gleichnamigen Musical. Thiemo Kraas fasste fünf Titel der „Deutschen Welle“ unter „80erKULT(tour)“ zusammen. Mit dem Konzertmarsch „Mit vollen Segeln“ von Klaus Strobel beendet der Musikverein Eberhardzell das Osterkonzert. Wie jedes Jahr werden verdiente Musiker geehrt.