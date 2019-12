Musikverein Mühlhausen gibt Konzert

Der Musikverein Mühlhausen gibt am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, sein Weihnachtskonzert. Beginn ist um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Mühlhausen.

Als Konzertpartner wirkt der Frauenchor Taktvoll aus Mittelbuch mit. Unter der Leitung von Eckart Spägele beginnt der Chor mit aktuellen Pop-Hits, dem Klassiker „Jolene“ von Dolly Parton, ruhigeren Stücken wie „Power of Your Love“ von G. Bullock sowie ABBA-Stücken.

Nach der Pause übernimmt der MV Mühlhausen unter der Leitung von Thomas Buse. Auf dem Programm stehen der Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger, die Märchenvertonung „Rapunzel“ von Bert Appermont, die adventliche „Pastorale“ aus der 6. Sinfonie Ludwig van Beethovens sowie Höhepunkte aus dem Musical „Der Tanz der Vampire“. Anschließend folgt mit „A Fifth of Beethoven“ von Rob van Reijmersdal eine moderne, jazzig-angehauchte Adaption von Beethovens Klassiker. Zum Abschluss erklingt mit „Couleurs“ von Urs Heri abermals ein flotter Konzertmarsch.