Mühlhauser Kirchengemeinde unternimmt einen Tagesausflug

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Sonnenschein unternahm die Kirchengemeinde Mühlhausen am Dienstag, den 13. September ihren jährlich stattfinden Ausflug. Dieses Jahr ging es in das Auto & Traktormuseum Bodensee und in das Kloster Sießen.

„Wenn Engel reisen lacht der Himmel“, wurde Schwester Waldtraud vom Kloster Sießen entgegnet, als sie uns auf das gute Reisewetter ansprach. Daraufhin antwortete spontan und mit einem kleinen Schmunzeln im Gesicht eine weitere Ordensschwester, „wenn Erzengel reisen, weint der Himmel Freudentränen“.

Ein tolles Erlebnis an unserem Ausflug, welches die Ungezwungenheit, den netten Umgang, die Freude und die Ausgelassenheit an diesem Tage umschreibt.

Mit einem modernen Reisebus der Firma Omnibus Müller ging die Fahrt zuerst in das Auto & Traktor Museum Bodensee in Uhldingen.

Die Enddeckungsreise beginnt mit der fachkundigen Führung durch das mehrstöckige, in verschiedenen Themenbereichen aufgebaute Museum. Hier gibt es nicht nur alte Autos und Traktoren. Das ganze Museum ist wie ein Dorf gestaltet. Es gibt die klassischen alten Handwerksberufe zu bestaunen. Originale Werkstätten eines Küfers, eines Schmieds oder eines Schuhmachers sind vorhanden. Auch kann man eine alte Schule, einen Spielwaren- und einen Haushaltswarenladen, einen Friseursalon oder auch eine Fahrradwerkstatt sowie eine große Sammlung alter Puppenküchen bestaunen.

Nach dem Mittagessen im Museumsrestaurant „Jägerhof“ ging die Fahrt weiter. Unser Ziel war das Kloster Sießen. In Sießen wurden wir von Schwester Waldtraud erwartet. Mit ihr ging es in einer Zeitreise bis in das Gründungsjahr 1259 zurück. Wir erlebten die Höhen und Tiefen des Klosters Sießen bis zum heutigen Tag. Als etwas besonderses gilt im Kloster die barocke Klosterkirche. Sie wurde von Baumeister Dominikus Zimmermann gebaut. In der Geschichte des Klosters darf natürlich die Ordensschwester Maria Innocentia Hummel nicht unerwähnt bleiben. Ihre Zeichnungen von Kindern beim Spielen und in anderen liebevoll dargestellten, oft humorvollen Alltagssituationen, sind weltberühmt. Der Ausstellungssaal mit ihren Zeichnungen und Bildern ist beeindruckend und zaubert das eine oder andere Lächeln ins Gesicht der Betrachter.

Im Anschluss ging es in das weithin bekannte Klostercafé. Hier war der selbstgemachte Kuchen die Attraktion. Froh gelaunt kamen wir am Abend wieder in Mühlhausen an.