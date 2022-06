Mühlhauser Kirchengemeinde feiert ihre Eigenständigkeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einem festlichen und würdigen Rahmen wurde am Sonntag, den 26. Juni der Festgottesdienst zum 300-jährigen Jubiläum der Eigenständigkeit der Kirchengemeinde St. Ottilia in Mühlhausen gefeiert.

Im Jahr 1721 ist die Kirche St. Ottilia Mühlhausen durch den Rot´schen Kapitularbeschluss zur Pfarrei erhoben worden. Aufgrund dieses wichtigen Ereignisses feierte die Kirchengemeinde St. Ottilia einen beeindruckenden und festlichen Gottesdienst. Pfarrer Max Wiest, Pater Johannes-Babtist Schmid O’Praem aus Roth an der Roth und Diakon Wolfgang Mast sowie 25 Ministranten, eine Fahnenabordnung der FFW-, der KLJB- und des MV-Mühlhausen zogen eindrucksvoll in die vollbesetzte und wunderschön geschmückte Kirche St. Ottilia ein.

Für die feierliche und für „Gänsehaut“ sorgende musikalische Gestaltung der Messe sorgten der Kirchenchor und eine Frauengesangsgruppe des Musikvereins. Die Festpredigt hielt der Prämonstratenser Pater Johannes-Babtist Schmid. In faszinierender Weise verstand Pater Johannes es die vier Säulen des Prämonstratenser-Ordens mit den heutigen Geschehnissen und den Ereignissen in der Kirchengemeinde Mühlhausen in Einklang zu bringen. Während der gesamten Predigt konnte man förmlich die Spannung und die Aufmerksamkeit der Kirchenbesucher spüren.

Auch Bürgermeister Guntram Grabherr sowie der Ortsvorsteher Hubert Ego, welche als Ehrengäste begrüßt werden konnten, zeigten sich von der Predigt tief beeindruckt.

Nach dem gelungenen Festgottesdienst ging es in den wohl schönsten Festgarten im Landkreis Biberach, in den Festgarten der Gemeinde Mühlhausen. Zahlreiche schattenspendende Bäume, ein hervorragendes Mittagessen sowie das dazugehörige kühle Getränk, serviert vom MV Mühlhausen anlässlich des hier jährlich stattfindenden Herz-Jesu-Fest/Gartenfest, rundeten die Feierlichkeiten mit einem kulinarischen Höhepunkt und vielen tollen und interessanten Gesprächen ab.