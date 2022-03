Motorradfreunde Eberhardzell wollen fahren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorstand Alexander Betz hat die Jahreshauptversammlung der Motorradfreunde Eberhardzell mit dem Totengedenken an das verstorbene Mitglied Hans Merk eröffnet. Die Anwesenheit von Bürgermeisterstellvertreter Manfred Lämmle, Holzwurmvorstand Thomas Schmid und Gemeinderat und Musikvereinsvertreter Stephan Mast hob Betz besonders hervor.

Leider sind durch die Corona-Pandemie fast alle geplanten Veranstaltungen im Jahr 2021 ausgefallen. Die Motorräder wurden nur für drei Hochzeiten von Vereinsmitgliedern und für den Almabtrieb aus der Garage geholt. Durch die ausgefallenen Motorradausfahrten gab es im Jahr 2021 auch keine Unfälle bei den Motorradfahrern aus Eberhardzell. Schriftführerin Susanne von Flotow berichtete über die Ausschusssitzungen und die für den Aufenthalt im Motorradheim ausgearbeiteten Hygienekonzepte. Das Sommerferienprogramm, die Ausfahrt nach Kurtinig und der Almabtrieb konnten in kleinerem Umfang durchgeführt werden.

Den 120 Mitgliedern sprach Betz seinen Dank für das Engagement und die Treue zum Verein aus. Die Mitglieder Hubert Brauchle und Franz Gerster lobte Betz für ihren Einsatz rund um das Vereinsheim. Durch den Ausfall der Veranstaltungen, einen größeren Sturmschaden am Vereinsheim und die Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten, musste Kassierer Johannes Rundel ein Minus in der Vereinskasse ausweisen. Manfred Lämmle führte die Entlastung der Vorstandschaft durch und leitete die anstehenden Wahlen. Zum Stellvertretenden Vorstand wurde Fabian Adelsberger gewählt. Schriftführerin Susanne von Flotow, Ausschussmitglied Elmar Schuck und Kassenprüferin Carola Laub wurde in ihren Ämtern bestätigt. Lämmle hat sich im Namen der Gemeinde für den Beitrag zum Sommerferienprogramm bedankt. Der Motorradverein ist mit seinen Veranstaltungen Treffpunkt für Jung und Alt aus der Gemeinde Eberhardzell, sagte Lämmle.

Zum Abschuss der Jahreshauptversammlung hat Betz einen Ausblick in die Motorradsaison 2022 gegeben. Einen Frühschoppen mit den Bidumtaler Musikanten beim Motorradheim findet am Sonntag, 15. Mai statt. Auch ein Sommerfest ist wieder geplant. Ganz wichtig für uns Motorradfahrer sind die wöchentlichen Ausfahrten und Motorradtreffen die laut Betz wieder in den Vordergrund gestellt werden müssen..