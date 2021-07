Motorradfahrer schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber kam ein 20-Jähriger nach einem Unfall am Donnerstag in ein Krankenhaus. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger von Mühlhausen in Richtung Bad Waldsee. In einer Kurve kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und blieb in einem Feld liegen. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. An der Kawasaki entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ungefähr 6500 Euro.