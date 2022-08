Mittishauserfest präsentiert Oldtimertreffen und Musikprogramm

Der Förderverein des Musikvereins Oberessendorf veranstaltet in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause wieder das traditionelle Mittishauserfest am Samstag und Sonntag, 6. und 7. August. Zum letzten Mal wird es auf dem gewohnten Festplatz mitten in Mittishaus stattfinden.

Am Samstag, 6. August, wird das Festwochenende um 20 Uhr mit den Innsbrucker Böhmischen eröffnet. Am Sonntag, 7. August, steigt das 21. Oldtimertreffen. Der Tag beginnt um 8.45 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche in Oberessendorf. Anschließend verkündet der Dorfbittel unter Begleitung der Mittishauserkapelle das Fest in Mittishaus, zu dem die Oldtimerfreunde in einer Kolonne von Oberessendorf aus fahren werden. Ab 9.45 Uhr lädt der Förderverein des Musikvereins Oberessendorf zum Frühschoppen, der vom Musikverein Betzenweiler gestaltet wird, und zum anschließendem Mittagessen ein.

Für alle Oldtimerbegeisterten findet am Nachmittag ein Geschicklichkeitsfahren mit Oldtimertraktoren statt. Für die Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen wird die Gemeinschaftsjugendkapelle Winterstettendorf – Oberessendorf – Winterstettenstadt (WOW) sorgen. Den Ausklang des Festwochenendes begleitet die Mittishauserkapelle musikalisch.