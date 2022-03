Mehrere Verletzte bei Unfall

Ein Mann hat am Donnerstag auf der B 465 bei Oberessendorf einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 19-Jähriger um 21.15 Uhr mit seinem Mercedes von Oberessendorf in Richtung Zuben.

An der Kreuzung zu B 465 missachtete er wohl die Vorfahrt eines 28-Jährigen. Der war mit seinem VW von der B 30 gekommen und fuhr in Richtung Bad Wurzach. Da der Mercedes schon in die Kreuzung eingefahren war, stießen die beiden Autos zusammen. Sie schleuderten von der Straße.

Dabei überschlug sich der Mercedes. Der Fahrer erlitt dabei leichte, seine 19-jährige Beifahrerein schwere Verletzungen. Der 28-jährige VW-Fahrer wurde schwer verletzt. Rettungswagen brachten die Beteiligten in Kliniken. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 8000 Euro.