Mehr Kindergartenplätze für ältere Kinder

Im Kinderhaus in Eberhardzell wird eine altersgemischte Gruppe in eine Regelgruppe umgewandelt, um mehr Plätze für Kinder über drei Jahren zu schaffen. Das beschloss der Gemeinderat Eberhardzell in seiner Sitzung am Montagabend. Hauptamtsleiterin Christine Haug hatte zuvor die neue Kindergartenbedarfsplanung vorgestellt und erläutert, warum dieser Schritt notwendig ist.

Die Umwandlung wird dann stattfinden, wenn die Verwaltung es aufgrund der Anmeldezahlen für erforderlich hält. Der Personalbedarf steigt dadurch um 15 Prozent. Die jährlichen Mehrkosten belaufen sich dabei auf geschätzte 7100 bis 7700 Euro. Seit Januar liegen die neuen Anmeldungen vor. Demnach stehen nur noch fünf Plätze zur Verfügung. Um einer Überbelegung vorzubeugen, soll die altersgemischte Gruppe umgewandelt werden. So könnten mindestens acht weitere Plätze für Kinder über drei Jahren geschaffen werden, eventuell sogar elf.

Haug erläuterte, dass die Ganztagesbetreuung in der Krippe sehr gut angenommen wird – und zwar so gut, dass auch in den Randzeiten mehr als die Hälfte der Kinder anwesend ist. Sollte dies auch weiterhin der Fall sein, müsste in diesen Randzeiten künftig mehr Personal eingesetzt werden, da bei Kleinkindern ein spezieller Betreuungsschlüssel gilt. Das würde erhebliche Personalmehrkosten bedeuten, die im Haushalt 2017 nicht eingeplant sind. Bevor es hier zu einer Entscheidung kommt, will der Gemeinderat aber das Ergebnis der Nutzerfrequenzanalayse abwarten, die im Moment läuft.

Nach den Anmeldezahlen für das Kindergartenjahr 2017/2018 wird der Kindergarten in Oberessendorf, Stand Juli 2018, voll ausgelastet sein. Ob es zu weiteren Zuzügen von Familien mit Kindern kommt, beispielsweise im Baugebiet Lindenhof, ist nicht kalkulierbar. Die Baugebiete werden auch weiterhin eine entscheidende Rolle bei diesen Überlegungen spielen, denn bei den Einheimischen sinkt die Zahl der jüngeren und damit gebärfähigen Frauen. Das zeigt ein Blick auf die Statistik. Langfristig rechnet die Verwaltung mit weniger Geburten in der Gemeinde – aufzufangen nur durch weitere Zuzüge.

Sollte die Nachfrage zu groß werden, wird es künftig eine Warteliste geben – bei der die beschlossenen Platzvergaberichtlinien greifen werden. Momentan können Eltern, die auf der Suche nach einem Platz sind, jedoch noch an die Kindergärten in Eberhardzell und Füramoos verwiesen werden.

Fünf Prozent mehr

Der Gemeinderat hatte bereits im Juli 2016 beschlossen, für das Kindergartenjahr 2016/2017 eine Erhöhung der Entgelte um sechs Prozent vorzunehmen. Bei der erforderlichen Anpassung für das Kindergartenjahr 2017/2018 verweist die Verwaltung auf die gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände. Angesichts der steigenden Personalkosten soll das Entgelt um fünf Prozent erhöht werden, sofern in den nächsten zwei Monaten keine andere Empfehlung von den Verbänden kommt. Der Beschlussvorschlag wird dem Gemeinderat noch vor der Sommerpause vorgelegt.

Was die Grundschulbetreuung angeht, so sehen Gemeinderat und Verwaltung auch hier es als nötig an, die Elternentgelte zu erhöhen, wenn auch nur moderat. Die jetzigen Gebühren wurden seit 2012 nicht mehr erhöht. Die Verwaltung soll nun in Abstimmung mit der Schulleitung einen Beschlussvorschlag mit einer genauen Summe erarbeiten. Der Gemeinderat stimmte der vorgestellten Kindergartenbedarfsplanung 2017/2018 zu und dankte Christine Haug für die Fortschreibung und Aufarbeitung der Zahlen.