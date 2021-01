Mehr Freude, weniger Stress für Eltern

Einen Kurs für Eltern mit Kindern von zwei bis zwölf Jahren bietet Katholische Erwachsenenbildung in Kooperation mit der Gebhard-Müller-Schule Eberhardzell (Schulsozialarbeit). Der Kurs „Kess erziehen“ findet online statt, und zwar jeweils am Montag, 1., 8. und 22. Februar sowie 1. und 8. März von 19.30 bis 22 Uhr. Der Technikcheck beginnt jeweis 30 Minuten vor den Veranstaltungsterminen.

Der Kurs vermitttelt praktische Anregungen für den Erziehungsalltag, und noch wichtiger: eine Einstellung, die das Zusammenleben in der Familie erleichtert. Die Montessoripädagogin und Kess-Leiterin Sabine Laub eröffnet Müttern und Vätern Wege zu einem entspannten und erlebnisreichen Miteinander. Kinder brauchen starke Eltern, der Kurs stärkt Eltern in einem respektvollen Umgang miteinander, indem sie dem Kind wertschätzend begegnen und Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes setzen. Eltern werden ermutigt, Grenzen respektvoll zu setzen dem Kind die logischen und fairen Folgen zuzumuten. So lernt es, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Eltern bekommen Strategien, wie sie Konflikte kreativ entschärfen und gemeinsam lösen können. Zu jeder Einheit gehören Informationen über die Entwicklung und die Bedürfnisse von Kindern, kurze Übungen, Demonstrationen und Anregungen für die Umsetzung zu Hause.

Die Teilnahmegebühr beträgt für Einzelpersonen 50 Euro, für Paare 80 Euro und für das Elternhandbuch 7,50 Euro. Eine Anmeldung unter Telefon 07371/93590, E-Mail info@keb-bc-slg.de oder online unter www.keb-bc-slg.de ist erforderlich.