Mehr als 200 Teilnehmer machen beim Osterlauf mit

Gutes Wetter, motivierte und gut gelaunte Läufer haben den 13. Osterlauf am Ostermontag in Oberessendorf geprägt. Rund 225 Anmeldungen gab es im Vorfeld. Unter Anleitung von Weltmeister Michael Epp startete mit flotter Musik das Aufwärmtraining, was bei den frühsommerlichen Temperaturen bereits viele Schweißperlen auf die Stirn trieb.

Pünktlich um 14 Uhr gab Ortsvorsteher Manfred Gnann zusammen mit Manuela Frech den Startschuss für die ersten Nordic-Walking-Läufer und Jogger zur elf Kilometer langen Strecke. Kurz darauf begaben sich die Läufer des 6,5 Kilometer langen Kurses ebenfalls auf den Weg. Die Strecken führten durch das ruhige und idyllische Wilde Ried.

Das Alter der Teilnehmer war bunt gemischt. Der älteste Läufer mit stolzen 82 Jahren war Georg Schneider aus Bad Buchau und der jüngste Starter war mit sechs Jahren Lennard Zell aus Hetzisweiler. Die Gruppe mit dem längsten Anreiseweg kam aus dem 340 Kilometer entfernten Como in Italien, die als Gegenzug eine Einladung für ihren Nordic-Walking-Lauf am 9. Juni in Viareggio im Gepäck hatten. Die Gruppen mit den meisten Teilnehmern waren die Belegschaft der Hausärzte Eberhardzell und die Gruppe MIKA-Sports von Weltmeister Michael Epp.

Als schnellste Nordic-Walker kamen Weltmeister Michael Epp nach elf Kilometern und Paul Merk nach 6,5 Kilometern von Mika-Sports ins Ziel. Die schnellsten Jogger waren Markus Fajerski aus Birkenhardt und Daniel Kropp vom Team Dosenwoizenracing. Das Zusammenspiel von Nordic-Walker und Jogger harmonierte hervorragend. Es gab lobende Worte und nette Unterhaltungen von beiden Seiten. Die Strecke war gut ausgeschildert und die Sportler wurden an den drei Versorgungspunkten mit reichlich Getränken und Obst versorgt. Manuela Frech zeigt sich überglücklich über den Verlauf der Veranstaltung und der Mithilfe aus den eigenen Reihen des Sportvereins. Ein Dank geht auch an die Feuerwehr Oberessendorf und das DRK Füramoos für die Sicherheit.

Nach dem Lauf konnten sich die Läufer in der Festhalle Oberessendorf mit Getränken, Snacks und bei Kaffee und Kuchen stärken. Bei der Tombola wurden insgesamt 120 Sachspenden, gespendet von Firmen und Händlern der Umgebung, unter den Sportlern verlost. Der Hauptpreis über einen Rundflug im Sportflugzeug ging an Natalie Müller aus Bad Schussenried.