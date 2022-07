Matinee an der Eligiuskapelle in Oberessendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kirchengemeinde Oberessendorf entschied sich vor einigen Jahren dazu ihre altgediente Kirchenorgel durch eine neue zu ersetzen. Da ein Teil des Kaufpreises unter anderem durch Spenden gedeckt werden soll, finden neben den Spendensammlungen bei Firmen und Privatpersonen und dem Verkauf von Pfeifenpatenschaften durch den Orgel-Förderverein auch regelmäßig Benefizveranstaltungen zugunsten des Orgel-Projektes statt. Am 26. Juni organisierte die Dorfgemeinschaft Oberessendorf e. V. eine Matinee an der Eligiuskapelle am Waldrand oberhalb von Oberessendorf. Der Eintritt war frei, Spenden für den Orgel-Neubau waren herzlich willkommen. Bei herrlichem Sonnenschein konnten die Gäste die musikalischen Beiträge und den Ausblick über das Umland genießen. Die sanften Klänge Aulendorfer Alphornbläser fügten sich perfekt in diese Kulisse ein. Der Liederkranz Eberhardzell erfreute das Publikum mit fröhlichen Liedern. Auch geistliche Lieder wie „Vater unser“ und „Lord of the Dance“ waren im Programm, dargeboten vom jungen Frauenchor Le Crescentis. Für das leibliche Wohl war ebenfalls reichlich gesorgt. Vielen Dank allen Beteiligten für das gute Gelingen dieser Veranstaltung.