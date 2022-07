Maschine löst Brand in einer Firma in Eberhardzell aus

Bei einem Brand in einer Firma in Eberhardzell ist nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden von rund 200 000 Euro entstanden. Auslöser des Brands war eine Maschine, die Holz in Flammen setzte. Gegen 18.15 Uhr waren laut Polizeiangaben Mitarbeiter mit der Verarbeitung von Holz in einer Firma in Füramoos beschäftigt. Dabei lief eine Maschine wohl heiß, das Holz begann zu brennen. Den Mitarbeitern gelang es, den Brand zu löschen und Schlimmeres zu verhindern. Dennoch wurde die gesamte Maschinenhalle verraucht. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.