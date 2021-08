Zu einem Brand ist die Feuerwehr am Mittwoch um kurz vor 10 Uhr in Kappel ausgerückt. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts war eine Maschine in Brand geraten. Durch das Feuer wurde eine Werkshalle komplett verraucht. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Verletzte gab es keine. Eine Schadenshöhe ist laut Polizei nicht bekannt.