Link sichert sich Ü18-Vielseitigkeits-Kreismeistertitel

Die L-Dressur ist einer der Höhepunkte des Reitturniers des RFV Eberhardzell gewesen. Erste wurde dabei Birgit Brenner (RFV Bad Schussenried) vor Leonie Lallemand (RV Sulmingen) und Charlotte Janßen (Reitsportzentrum am Bussenberg).

Nachmittags fand auf dem Springplatz der Geländeritt der Klasse A** statt. In dieser Prüfung siegte Sabrina Link (RFV Schwendi) vor Juliane Maier (LPSV Donzdorf Alb/Fils) und Jana Lohausen (RFV Brünst). Die kombinierte Prüfung der Klasse E (U18) gewann Nele Kayer (PSV Gäufelden) vor Mia Brill (RFV Eberhardzell) und Carleen Kind (Dürnachtaler Pferdefreunde). Den ersten Platz der kombinierten Prüfung der Klasse E (Senioren) sicherte sich Nadine Bretzinger (RV Ulm-Gögglingen) vor Julia Weckerle (PF Lußhof Laupheim) und Barbara Schad (PF Lußhof Laupheim).

Im Anschluss fand die Siegerehrung der Kreismeisterschaft 2022 des Pferdesportkreises (PSK) Biberach in der Kategorie Vielseitigkeit (Ü18) statt. Den Titel sicherte sich Sabrina Link (RFV Schwendi). Auf Platz zwei und drei reihten sich Franziska Braungardt (PF Lußhof Laupheim) und Theresa Beutel (RFV Eberhardzell) ein. Die offizielle Ehrung und Medaillenvergabe wird laut RFV-Mitteilung beim PSK-Herbstball am Samstag, 5. November, in Bad Schussenried vorgenommen.