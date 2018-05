Liederkranz gibt Jubiläumskonzert

Der Liederkranz Eberhardzell feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen und gibt am Samstag, 5. Mai, sein Jubiläumskonzert.

Beginn ist um 20 Uhr in der Umlachtalhalle in Eberhardzell. Einlass ist von 19 Uhr an. Alle drei Chöre des Vereins (Kinder-und Jugendchor, Le Crescentis und gemischter Chor) wirken mit. Die Dirigentinnen Birgit Barth und Helena Klein haben ein ansprechendes Programm mit bekannten Schlagermelodien und schönen Liedern zusammengestellt. Am E-Piano begleitet Artur Schupp alle drei Chöre des Liederkranzes.

Als Gäste begrüßt der Liederkranz den Männerchor des Liederkranzes Alttann unter der Leitung von Peter Schad und am E-Piano Franz Ott.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch herzlich willkommen. Weitere Informationen zum Verein wie zum Jubiläumskonzert gibt es unter www.liederkranz-eberhardzell.de im Internet.