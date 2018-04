Liederkranz Eberhardzell stimmt aufs Jubiläum ein

Der Liederkranz Eberhardzell steckt mitten in den Vorbereitungen für die Feiern zu seinem 150-jährigen Bestehen. Die Vorsitzende Andrea Ewert wies bei der Hauptversammlung auf das Jubiläumskonzert am 5. Mai hin und sagte, dass dort sowie beim Jugendchortag am 6. Mai langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Chor geehrt würden.

Die stellvertretende Vorsitzende Katharina Heber-Ehrlicher stellte sich nicht mehr zur Wahl. Caroline Mast wurde einstimmig als Nachfolgerin gewählt. Die Schriftführerin Edith Diem sowie die Kassenprüfer Rosemarie Zimmermann und Eugen Miller wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Die Konzerte und auswärtigen Auftritte aller drei Chorgattungen wurden in den Berichten als Erfolg bezeichnet. Höhepunkt war das Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen des Chors Le Crescentis im proppenvollen Dorfgemeinschaftshaus in Oberessendorf bis auf den letzten Platz. Die Chorleiterinnen Helena Klein (Kinder- und Jugendchor) und Birgit Barth (Gemischter Chor und Le Crescentis) berichteten über die musikalischen Tätigkeiten.

Als Dank dafür, dass sie bei keiner Probe gefehlt haben, wurden Christine Ruf, Lucia Mohr, Eberhard Schultheiß, Hans Mohr, Anneliese und Sonja Schupp zum Essen eingeladen. Die Kassiererin Corinna Stephan berichtete von einem positiven Ergebnis.

Der ehrenamtliche Bürgermeister-Stellvertreter Hubert Schad lobte die kulturellen Beiträge des Liederkranzes in und außerhalb der Gemeinde. Die Vertreter anderer örtlicher Vereine betonten die gute Zusammenarbeit mit dem Liederkranz.