Liederkranz Eberhardzell blickt auf drei Vereinsjahre zurück

Die Vorsitzende Andrea Ewert eröffnete die 152., 153. und 154. Jahreshauptversammlung, begrüßte alle anwesenden Sängerinnen und Sänger sowie die Ehrengäste. Zur Totenehrung erhob sich die Versammlung. Die Vorsitzende ließ die vergangenen drei Jahre noch einmal Revue passieren, wobei 2020 und 2021 pandemiebedingt ruhige Jahre für die Chöre waren.

Nachdem bei Gottesdiensten lange Zeit das Gemeindesingen untersagt war, umrahmten die Le Crescentis in erlaubter Anzahl zahlreiche Gottesdienste. Hier galt der Dank insbesondere dem musikalischen Begleiter Artur Schupp. Die Schriftführerin Edith Diem rief in ihrem Bericht nochmals alle Veranstaltungen und Ereignisse in Erinnerung. Die Chorleiterinnen Helena Klein (Kinder- und Jugendchor) und Birgit Barth (gemischter Chor und Le Crescentis) blickten auf die zurückliegenden musikalischen Tätigkeiten. Helena Klein musste aus beruflichen Gründen den Chor aufgeben. Birgit Barth übergab nach 14 Jahre Chorleitung bei den Le Crescentis den Taktstock an Johannes Tress.

Ein Blick in die Finanzen bot der Bericht der Kassiererin Corinna Stephan, die ein Plus in der Kasse verzeichnen konnte. Der stellvertretende Bürgermeister Hubert Schad nahm die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor. Anschließend leitete er die anstehenden Wahlen. Die 1. stellvertretende Vorsitzende Caroline Mast wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Schriftführerin Edith Diem legte ihr Amt als Schriftführerin nach sieben Jahren nieder und Birgit Barth übernimmt dieses Amt. Die Kassenprüferin Rosemarie Zimmermann stellte ebenfalls ihr Amt zur Verfügung, welches von Marina Hofbauer übernommen wurde. Eugen Miller wurde von der Versammlung einstimmig als 2. Kassenprüfer bestätigt.

Im Anschluss daran folgten die Ehrungen durch den Vizepräsidenten des OCV Erwin Gering. Im Kinder- und Jugendchor konnte er für fünf Jahre Ida Schwärzler, Lina Stark und Elisabeth Dreher, für 10 Jahre Zugehörigkeit Silke Barth und Yvonne Schupp ehren. Beim gemischten Chor gab es eine Fülle von Ehrungen: 30 Jahre: Monika Hofbauer, Edith Diem und Christine Ruf; 40 Jahre: Barbara Ehrlicher, Luzia Mohr und Hans Mohr. Für 50 Jahre: Johanna Schust und für 60 Jahre Eugen Miller. Erwin Gering sprach allen Geehrten seinen Glückwunsch aus und bedankte sich für deren Einsatz. Die Vorsitzende ernannte Luzia Mohr zum Dank und Anerkennung für ihre langjährige verdienstvolle Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied.