Leise und doch stimmgewaltig

Ein überaus positives Resümee haben die drei Chöre des Liederkranzes Eberhardzell nach dem „Abend der leisen Töne“ in der Pfarrkirche St. Maria in Eberhardzell gezogen. Zahlreiche Besucher sind der Einladung gefolgt. Johannes Tress eröffnete das Konzert zur Einstimmung mit einem sehr einfühlsamen Stück am E-Piano. Ein besonderes Highlight waren die Darbietungen des Kinder- und Jugendchores. Die neue Chorleiterin Caroline Mast hat es in kürzester Zeit geschafft, nach der langen Corona-Pause den Kinder- und Jugendchor wieder ins Leben zu rufen. Die jungen Sängerinnen und Sänger sprühten vor Freude. Auch die Nervosität war zu spüren, nachdem es für die meisten Kids der allererste Auftritt überhaupt war. Mit den Liedern „Alles muss klein beginnen“ und „Ich schenk dir einen Regenbogen“ sang sich der Chor in die Herzen der Zuhörer. Zum Unicef-Lied „Ihr Großen der Welt“ gesellten sich die „Le Crescentis“ zum Kinder- und Jugendchor.

Die „Le Crescentis“, unter Leitung von Johannes Tress, gestalteten den nächsten Teil. Sie überzeugten einmal mehr mit der Klarheit ihrer Stimmen bei den Stücken „In diesem Moment“, „We are the world“, „Lautsein“ und „Only you“. Bei dem Song „Komm, wir sing`n für den Frieden“ übernahm Johannes Tress den Solopart und der Chor forderte zum Frieden auf.

Den Schlussakkord bildete der gemischte Chor des Liederkranzes mit seiner Dirigentin Birgit Barth beginnend mit dem Aufruf an die Zuhörer „Nimm Zeit, dir nachzudenken“. Es folgten „Was ich dir wünsche“ – das handelt von Frieden, Liebe und Weisheit und ein Lächeln kann „Ein schöner Weg zum Glück“ sein. Nach dem gefühlvolle „Zwischen Himmel und Erde“ endete der Vortrag mit dem dynamischen „Lieder sind die besten Freunde“.

Ein voller Chorklang ertönte beim gemeinsamen Schlusslied des gemischten Chores und der „Le Crescentis“ mit dem „Abendkanon“. Johannes Tress war bei allen Chören ein exakter und einfühlsamer Begleiter am E-Piano. Die Zuschauer spendeten großen Beifall und stimmten bei „Kein schöner Land“ mit ein.

Den gelungenen Konzertabend ließen die Sängerinnen und Sänger sowie die Besucher bei einem kleinen Umtrunk und Häppchen ausklingen.