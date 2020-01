„Lehrer, Lügner, Lotterleben“ auf der Bühne

Die Theatergruppe Füramoos spielt dieses Jahr das Stück „Lehrer, Lügner, Lotterleben“. Die Aufführungen im Gasthaus Rössle sind am 7., 8, 13., 14., 15., 20., 21., 22., 27., und 28. März. Die Aufführungen freitags und samstags beginnen jeweils um 20 Uhr, an den Sonntagsterminen geht es jeweils um 19 Uhr los. Der Seniorennachmittag findet am Donnerstag, 2. April, um 13.30 Uhr in der Festhalle Füramoos statt.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits, jeweils montags bis samstags von 16 bis 19 Uhr unter Telefon 0170 - 346 34 69. Für den Seniorennachmittag gibt es Karten unter Telefon 07353/981325 oder unter sepp@theater-fueramoos.de per E-Mail. Weitere Informationen gibt es unter www.theater-fueramoos.de im Netz.